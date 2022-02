Die Anfangsphase war auf beiden Seiten von vielen Fehlern im Spielaufbau geprägt. Das und die starken Abwehrleistungen beider Mannschaften zu Beginn der Partie sorgte dafür, dass die Fans beider Teams kaum Tore zu sehen bekamen. So stand es nach acht Minuten lediglich 1:1. Eine Minute später erlöste Omar Magnusson die Magdeburger Fans und traf zur 2:1-Führung. Magdeburg trat nun deutlich fokussierter auf und baute die Führung auf zwischenzeitlich vier Tore aus. Lübbecke kämpfte sich zum Ende der ersten Halbzeit auf zwei Tore ran, ehe Kay Smits einen Fünf-Tore-Lauf des SCM mit seinem Treffer zum 12:7 für die Magdeburger krönte. Bis zur Pausensirene ging nicht mehr viel für die Hausherren, was auch am überragenden SCM-Keeper Mike Jensen lag. Mit einer 12:8-Führung ging es für die Mannschaft von Bennet Wiegert in die Pause.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs tat sich Magdeburg erneut schwer. Die ersten Minuten gehörten den Lübbeckern. Nach gut drei Minuten brachte Tom Skroblien per Sieben-Meter zum 12:10 auf zwei Tore ran. Nach gut 36 Minuten war dann auch Magdeburg wieder im Spiel traf durch Magnus Gullerud erstmals in Halbzeit zwei. Lübbecke machte es dann gut und hielt den SCM lange Zeit in Schlagdistanz, ehe Magdeburg in der Schlussviertelstunde einen Gang hochschaltete, acht Treffer in Serie erzielte und mit zehn Toren davon zog. Die Partie war damit entschieden. Am Ende setzte sich der SC Magdeburg deutlich mit 30:20 durch. In der Handball-Bundesliga bleibt man damit weiterhin auf Meisterschaftskurs.