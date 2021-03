Die Mannschaft von Andre Haber geriet beim Favoriten schnell mit 2:7 in Rückstand und schien auf ein Debakel zuzusteuern. Dann aber festigten sich die Gäste und arbeiteten sich mit viel Einsatz in die Partie zurück. Die Messestädter ließen nicht locker, hielten den Abstand in Grenzen und lagen zur Halbzeit mit drei Toren Rückstand noch in Reichweite. Besonders die Jungspunde Luca Witzke, Julius Meyer- Siebert und Jakob-Jannis Leun setzten Akzente.