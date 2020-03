Die Leipziger liefen schnell einem Rückstand hinterher. Bereits nach sechs Minuten führten die Gastgeber mit 8:1, eine schwere Hypothek für das Team von SC-DHfK-Trainer Andre Haber. Den Leipzigern mangelte es an Präzision im Passspiel. Immer wieder scheiterten sie auch am starken Löwen-Torhüter Andreas Palicka. Erst nach der zweiten Auszeit durch Haber kamen die Leipziger besser in die Partie und kämpften sich Schritt für Schritt heran. Mit 10:14 aus DHfK-Sicht wurden die Seiten gewechselt.