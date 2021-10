Die 370 Fans waren aus dem Häuschen, der BSV Sachsen Zwickau hat die ersten zwei Punkte auf dem Konto. Nach vier vergeblichen Anläufen klappte es nun zuhause in der Sporthalle Neuplanitz gegen Bayer Leverkusen mit dem ersten Sieg, und der fiel mit 29:22 (17:10) klar und deutlich aus. Zur Belohnung verließ der Aufsteiger die Abstiegszone.

Die Gastgeberinnen bestimmten sofort das Geschehen auf dem Parkett. Dank einer stabilen Abwehr lag Zwickau nach acht Minuten mit 5:1 in Front. Zwar konnten die Leverkusenerinnen danach auf 8:10 (20.) verkürzen, doch vor der Pause zogen die Sächsinnen noch einmal an und konnten mit einem Sieben-Tore-Vorsprung in die Kabine gehen.