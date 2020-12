Nach starkem Leipziger Beginn mit konzentriert zu Ende gebrachten Angriffen und guten Paraden von DHfK-Keeper Joel Birlehm konnten sich die Flensburger während einer knapp viereinhalb minütigen Phase ohne DHfK-Tor erstmals etwas absetzen. Erst Marko Mamic' Tor zum 10:13 (22.) beendete diesen Durchhänger. Noch schwieriger wurde die Aufgabe jedoch, als Kreisläufer Maciej Gebala Flensburgs Rückraumantreiber Jim Gottfridsson in der Wurfbewegung in die Schulter griff und dadurch die Rote Karte kassierte (27.). 13:17 stand es zur Pause aus Leipziger Sicht. "Klar, es ist Flensburg, aber 17 Tore sind einfach zu viel. Wir müssen unseren Torhütern besser helfen", forderte Co-Trainer Milos Putera im MDR-Halbzeitinterview.

Alen Milosevic war Leipzigs bester Schütze am Sonntag. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Allerdings fanden die Messestädter mit Wiederanpfiff lange Zeit keine Struktur und Geduld in ihre Angrifffe. Erst nach mehr als sieben Minuten erzielte Lucas Krzikalla das erste DHfK-Tor im zweiten Durchgang – per Siebenmeter (14:18/38.). Aber es keimte Hoffnung, weil nur Momente zuvor auch Flensburgs Abwehrchef Simon Hald Jensen die Rote Karte kassiert hatte (37.) – und Alen Milosevic am Kreis aufdrehte.



Fünf seiner sechs Tore erzielte Leipzigs treffsicherster Schütze an diesem Sonntag in der zweiten Halbzeit. Die Haber-Sieben blieb auch dadurch im Spiel (17:19/42., 21:24/52.). Anschließend zog die SGFH jedoch davon. Spätestens mit Hampus Wannes verwandeltem Siebenmeter zwei Minuten vor Schluss (22:27) war die Partie entschieden.