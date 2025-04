Es war spannend bis zur letzten Sekunden in der ausverkauften Arena Leipzig. Trotz hartem Kampf musste sich der SC DHfK Leipzig dem deutschen Meister SC Magdeburg am Ende abr knapp mit 30:31 (14:13) geschlagen geben und kassiert damit die fünfte Niederlage in Serie. Magdeburg dagegen bleibt im Titelrennen.