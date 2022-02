Magdeburg drehte eine erste Gästeführung mit einem 5:0-Lauf in einen deutlichen Vorsprung ( 5:1/8. ). Göppingen nahm die Auszeit und kam besser in die Partie (7:5/16.). Im Anschluss zogen die Magdeburger das Tempo an und führten nach einer sehr dominanten ersten Hälfte deutlich mit elf Treffern, auch weil bei den Gästen zu viele Bälle neben dem Tor oder am Pfosten landeten.