Der SC Magdeburg hat sich nach der EM-Pause mit einem standesgemäßen Erfolg in der Handball-Bundesliga zurückgemeldet. Der Tabellenführer gewann souverän 28:19 (13:8) gegen Schlusslicht GWD Minden und festigte damit den Platz an der Spitze. Bei der bis dato letzten Ligapartie am 26. Dezember hatte Magdeburg bei der SG Flensburg-Handewitt die erste Saisonniederlage kassiert. Am Mittwoch (09.02.22) folgte der 17. Sieg im 18. Spiel. EM-Torschützenkönig Omar Ingi Magnusson (acht Tore) und der Däne Magnus Saugstrup (vier) waren die erfolgreichsten Werfer des SCM, der am vergangenen Sonntag bereits im Viertelfinale des DHB-Pokals gegen Minden gewonnen hatte. Bei Minden überzeugte der Tunesier Mohamed Darmoul mit sechs Treffern.