Derzeit ist beim SC Magdeburg Sand im Getriebe. Bei der HSG Wetzlar mussten die Elbestädter mit 28:29 (13:15) ihre dritte Niederlage in Serie hinnehmen und haben als Meisterschaftsmitfavorit deutlich an Boden verloren. In der Tabelle rutschte der SCM auf Rang neun ab.

Michael Damgaard im Zweikampf mit Stefan Cavor. Bildrechte: imago images/Eibner