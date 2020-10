Vor der Pause war es in der frisch renovierten Salza-Halle von Bad Langensalza eine rasante Partie mit vielen Toren: Bayer war sofort drin und gab die Führung dank einer sehr guten Offensive auch zunächst überraschend nicht her. Dann aber schien sich der klare Favorit doch zu behaupten. Gegen Ende der ersten Hälfte wurde der THC immer stärker und führte zur Pause dann sogar mit 17:14. Ein sanftes Ruhekissen war das aber keineswegs. Die Gäste, betreut von von Ex-Nationaltorwart Andreas Thiel, ließen sich nicht abschütteln.

Im Gegenteil, acht Minuten vor dem Ende hieß es 25:25. THC-Trainer Helfried Müller, der den am Knie verletzten Bruder Herbert vertrat, hatte mit der Herausnahme von etablierten Spielerinnen sein Team unfreiwillig geschwächt. Nun waren die Gäste nicht mehr aufzuhalten, während die Gastgeberinnen sich einen Fehlwurf nach dem anderen leisteten. Schon im Februar hatte Leverkusen den THC beim 34:25 in eigener Halle kräftig geärgert. In der Tabelle bleibt Bad Langensalza Dritter, Leverkusen kletterte auf Rang vier. Bayer ist mit acht Deutschen Meisterschaften Rekordmeister, der THC folgt mit sieben Titeln direkt dahinter.