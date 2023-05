Handball | Bundesliga Thüringer HC für Final Four gerüstet - Souveräner Erfolg gegen Leverkusen

23. Spieltag

Der Thüringer HC hat vor dem European-League-Finale eine erfolgreiche Generalprobe gefeiert. In der Bundesliga-Partie gegen Bayer Leverkusen zeigte die die Mannschaft von Herbert Müller am Sonnabend (6. Mai) viel Spielfreude und gewann mit 34:25 (21:13). Es war der achte Heimsieg in Folge.