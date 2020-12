Die Schweizerin Kerstin Kündig (Mi.) traf vor der Pause nach sieben Minuten Durststrecke für den THC (Archivbild). Bildrechte: Steffen Prößdorf

In einer torreichen ersten Hälfte hielt der THC zunächst ordentlich mit und ließ nicht abreißen. Dann aber setzte sich Dortmund offensiv weiter in Szene, während das Team von Herbert Müller, der nach einer OP die Partie auf Krücken stehend verfolgen musste, im Angriff nicht mehr so oft durch kam. Die Klasse der Gäste, die derzeit so etwas wie das Flaggschiff im deutschen Frauen-Handball sind und damit den THC quasi abgelöst haben, zeigte sich in den ersten 30 Minuten immer wieder. Sie hatten in der vergangenen Saison in 18 Partien nur einmal verloren und waren sauer, dass die Saison wegen Corona ohne einen Meister abgebrochen worden war.