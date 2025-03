Nach dreiwöchiger Pause begannen die Thüringerinnen in der Salza-Halle vor 941 Zuschauern behäbig und benötigten über sechs Minuten für ihren ersten Treffer. Viele Ungenauigkeiten prägten das Angriffsspiel, in der Defensive agierten die Gastgeberinnen erschreckend passiv.

So zogen die unbekümmert aufspielenden Gäste bis zur elften Minute auf 8:2 davon. In der Folge steigerte der THC das Tempo jedoch immens und entwickelte viel mehr Zug zum Tor. Der Rückstand schrumpfte kontinuierlich, und in der 26. Minute brachte Johanna Reichert die Thüringerinnen erstmals in Führung (16:15).