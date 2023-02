Handball | Bundesliga THC-Frauen nehmen Pokal-Revanche - Zwickau unterliegt in Blomberg

16. Spieltag

Die Handballerinnen des Thüringer HC bleiben in der Bundesliga an Spitzenreiter Bietigheim dran. Der Sieg am Samstag gegen Metzingen war ungefährdet. Zwickau half dagegen in Blomberg auch eine zwischenzeitliche Führung nicht zum Auswärtssieg.