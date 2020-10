Beate Scheffknecht behielt im letzten Moment die Nerven. Bildrechte: imago images/Karina Hessland

Es war die entscheidende Aktion zu einem in der zweiten Halbzeit zeitweilig kaum mehr für möglich gehaltenen 30:29-Auswärtssieg, den sich die Thüringerinnen in einer dramatischen Endphase und angeführt von Jerabkova erkämpften. "Wir waren lange Zeit pomadig, langsam, schläfrig", monierte Müller mit gutem Recht, vergaß dabei aber nicht den couragierten Auftritt der jungen Niedersächsinnen: "Oldenburg wurde mit jeder Minute stärker. Sie haben eine unglaubliche Leistung geboten."



Dem VfL unterliefen gerade vor dem Pausenpfiff kaum Fehler. Zudem mussten sich die auch wiederholt von unnötig eingebrockten Zeitstrafen aus dem Rhythmus gebrachten Gäste gegen ihre in der Defensive bestens organisierten und aggressiven Kontrahentinnen bis zuletzt jedes einzelne Tor hart erarbeiten. Als Kreisläuferin Julia Huber durch ihre dritte Zwei-Minuten-Strafe die Rote Karte sah und Oldenburgs Merle Carstensen den folgenden Siebenmeter zum 24:26 aus THC-Sicht verwandelte, schien der Abend so gut wie gelaufen.