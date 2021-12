Der HC Elbflorenz hat seinen siebten Saisonerfolg gefeiert. Die Mannschaft von Rico Göde setzte sich im Ostduell gegen den ThSV Eisenach mit 26:22 durch und kletterte in der Tabelle auf den achten Platz. Die Thüringer dagegen rutschten auf Rang 14 ab.

In der Ballsport Arena Dresden ging es auch ohne Zuschauer heiß her. Nach sieben Minuten führten die Gastgeber mit 4:1, abschütteln ließen sich die Eisenacher aber nicht. Sie blieben auf Augenhöhe (8:9/21.) und konnten zur Halbzeit zum 11:11 aufschließen. Nach der Pause waren die Dresdner bissiger und legten immer wieder vor. Drei Minuten vor Schluss war beim Stande von 24:20 für den HCE im Prinzip die Vorentscheidung gefallen. Der ThSV versuchte bis zur letzten Sekunde alles, den HC Elbflorenz konnte das Team des Schweizers Misha Kaufmann aber nicht mehr gefährden. Bester Werfer bei den Hausherren war Julius Dierberg, der sieben Treffer beisteuert. Für Eisenach traf Fynn Hangstein (7) am meisten.