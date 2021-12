Danach wurde das Müller-Team aber etwas nachlässig und ließ die Gastgeberinnen wieder auf zwei Tore i(45.) herankommen. Es folgte eine sehr hektische Phase beider Teams, mit vielen Zeitstrafen gegen den THC. Zum Glück konnten die Gastgeberinnen wenig Kapital aus der Überzahl schlagen und ließen viele Chancen ungenutzt. Am Ende konnte der THC die Führung ins Ziel bringen und hält sich weiter konsequent unter den Top drei in der Tabelle.

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben zum Jahresabschluss ihren zweiten Saisonsieg gefeiert. Im Kellerduell gegen die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten hieß es am Ende 25:24 (12:11). Damit schoben sich die Sächsinnen auch an den Luchsen vorbei und gaben die Rote Laterne ab.

Zwickau-Coach Norman Rentsch war sich vor der Partie sicher, dass die Tagesform und die größere Willenskraft über den Sieg entscheiden werden. Er sollte Recht behalten, doch es wurde knapper, als ihm lieb war. Sein Team lag in der ersten Hälfte stets in Führung und hatte teilweise einen Vorsprung von vier Toren herausgespielt (12:8/25.). Fehler im Abschluss und eine wacklige Abwehr brachten die Niedersächsinnen aber wieder ins Spiel. Mit 12:11 wurden die Seiten gewechselt.

Nach der Pause konnte Buchholz-Rosengarten sogar erstmals mit 17:16 (40.) in Front gehen, doch Zwickau zeigte eine Reaktion. In der 58. Minute stand es 25:22, die Gäste hatten aber noch zwei Treffer auf Lager. Sekunden vor dem Abpfiff parierte Nele Kurzke im Zwickauer Kasten einen Wurf der Luchse und sicherte damit die zwei Punkte. Beste Werferinnen von Zwickau waren Pia Adams und Rebeka Ertl mit jeweils sechs Toren. Bei den Gästen traf Sarah Lamp am meisten (8).