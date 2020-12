Der ThSV Eisenach hat den momentanen Spitzenreiter HSV Hamburg nur gut eine Halbzeit lang ärgern können. Eisenach verlor mit 24:30 in der heimischen Werner-Assmann-Halle. Die Thüringer ließen nach engen wie torarmen ersten 30 Minuten, in der Willy Weyhrauch zwischenzeitlich zum 6:6 ausgleichen konnte (18.) und der Rückstand zur Pause lediglich zwei Tore betrug (9:11), anschließend Stück für Stück abreißen. Drei Gegentore in Serie von Jannik Hausmann (2x) und Thies Bergemann binnen knapp 75 Sekunden zum 19:26 aus Eisenacher Sicht ließen den HSV endgültig davonziehen (51.). Immerhin verhinderte der ThSV, dessen Rückstand in der Folge kurzzeitig auf acht Tore wuchs, dank Ante Tokic' Doppelpack eine richtige Klatsche.

Dresdens Lukas Wucherpfennig erwischte einen Sahnetag. Bildrechte: imago images / Jan Huebner

Nach dem klaren 29:23-Heimerfolg gegen den Wilhelmshavener HV einen Tag vor Heiligabend hat der HC Elbflorenz auch sein Auswärtsspiel bei der TuS Ferndorf in der Sporthalle "Stählerwiese" mit 31:30 gewonnen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzten sich die Dresdner immer mehr ab und gingen mit einem 19:15 in die Pause. In den zweiten 30 Minuten machte es der HCE jedoch bis zum Ende spannend. Ein Freiwurf der TuS in allerletzter Sekunde verfehlte den Dresdner Kasten nur um Zentimeter. Bester Werfer der Gäste war Lukas Wucherpfennig mit neun Treffern. Somit beschenkten sich die Dresdner am zweiten Weihnachtsfeiertag ein zweites Mal.