Doch schon vor der Pause hatten die Hallenserinnen große Probleme im Positionsangriff, die sich in der Schlussphase noch deutlicher bemerkbar machten. Dortmund nutzte drei technische Fehler in Serie des SV Union, um sich entscheidend von 19:16 (48.) auf 22:16 (53.) abzusetzen. Am Ende wurde es ein Torfestival, die beiden Schlusspunkte setzten die Wildcats, die in der vergangenen Saison gegen Dortmund noch mit jeweils 17 Toren Unterschied verloren hatten.