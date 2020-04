Laut HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann müssten die Partien "spätestens am 16. Mai anfangen, um den letzten Spieltag regulär am 24. Juni beenden zu können". Wie er in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe am Donnerstag (02.04.2020) weiter sagte, solle die bis 23. April geltende Spielpause verlängert werden. Dafür würden noch am Donnerstag Absprachen innerhalb der HBL und am Freitag mit den Bundesliga-Vereinschefs erfolgen. Ob Mitte Mai dann tatsächlich wieder gespielt werden könne, müsse dann "am Ende der ersten Maiwoche" beschlossen werden.