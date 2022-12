Die Füchse Berlin erobern durch den Sieg die Tabellenspitze zurück und stehen zum erstmal in der Vereinsgeschichte am Jahresende ganz oben in der Tabelle. Leipzig rutscht durch die zweite Niederlage in Serie derweil auf Rang elf ab. Einen weiteren Meilenstein erreichte der 41-jährige Hans Lindberg, der sich in dieser Partie auf Platz zwei der ewigen Torjägerliste der Liga verewigen durfte. Eine Pause zum Jubeln ist ihm aber nicht vergönnt, Lindberg fährt für Dänemark mit zur WM.