Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben am vergangenen Mittwochabend mit dem 27:18-Sieg gegen Bayer Leverkusen die Weichen für den Klassenerhalt auf den letzten Drücker gestellt. Sorgenfalten treibt dem Verein aber die ungeklärte Situation bei der Unterstützung der Hallenmiete der Stadt Zwickau auf die Stirn.

Hintergrund: Weil die traditionelle BSV-Heimhalle in Neuplanitz die Bundesliga-Anforderungen nicht erfüllt, muss sich der Verein in die Stadthalle einmieten. Und das kostet mehr, als sich der klamme BSV leisten kann. Schatzmeister Detlev Kaiser sprach auf Nachfrage von SPORT IM OSTEN von 20.000 Euro pro Spieltag. Der Verein selbst kann bei mindestens zwölf Spielen pro Saison nur einen Bruchteil der Summe aufbringen und braucht deshalb die Unterstützung der Stadt, die in der Saison 2024/25 laut den Verantwortlichen 85 Prozent der Mietkosten übernahm.