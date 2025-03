Handball-Bundesligist BSV Sachsen Zwickau spielt seit dem vergangenen Sommer in der Stadthalle, was auch mit enormen Kosten verbunden ist. Für die laufende Spielzeit bekam der Verein von der Stadt 217.000 Euro Zuschuss, um die Unterhaltskosten zu decken. Zeitgleich soll bis 2027 in Neuplanitz eine neue Halle entstehen, die aber frühestens 2027 fertig sein wird. Bis dahin benötigt der Verein einen Spielort, um die Bundesliga-Auflagen zu erfüllen. Doch ein Antrag auf Auszahlung der gleichen Summe für die kommende Spielzeit wurde am Dienstag (04. März) vom Finanzausschuss vorerst zurückgewiesen. Man vertagte sich auf den 8. April. Bis dahin soll der Verein aufschlüsseln, wie sich die Kosten zusammensetzen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK