Nur 14 Spielerinnen standen Herbert Müller für die Fahrt nach Dortmund zur Verfügung - ein Ergebnis zahlreicher Corona-Erkrankungen in der Mannschaft, sowie verletzungsbedingten Ausfällen. Zu allem Überfluss verletzte sich auch Josefine Huber in der vergangenen Pokal-Partie schwer und fällt mit einem Kreuzbandriss wohl bis zum Saisonende aus. Die Chancen vor der schweren Aufgabe in Dortmund standen also von vornherein eher schlecht.