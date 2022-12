Wie sich doch die Zeiten ändern beim SC DHfK Leipzig. Nach zuletzt vier Siegen in Folge ist die Euphorie zurück. Gegen den Tabellenvierten SG Flensburg-Handewitt war die Halle voll und die Zuschauer wurden nicht enttäuscht. Leipzig war von der ersten Minute an hellwach, wohl wissend, dass die Gäste in dieser Saison auswärts bereits drei Niederlagen kassiert hatten. In der fünften Minute gelang dem SC DHfK das erste Tor zum 1:1-Ausgleich. Dann klappte es nicht nur hinten, Keeper Kristian Saeveraas glänzte erneut, die Abwehr stand bombensicher. Auch vorn wurde geknipst. So wuchs der Vorsprung über 5:4 weiter an. Nach 22 Minuten führte Leipzig 12:9, zwischenzeitlich nach schnellen Kontertoren sogar mit fünf Toren (16:11/28.). Flensburg wirkte im Angriff ratlos, fand nur selten die Lücke.

Leipzigs Luca Witzke im Duell mit Johannes Golla von Flensburg-Handewitt Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports