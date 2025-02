Personell ist bei den Thüringern mit Blick auf die neue Saison schon ordentlich Bewegung. Nicht nur Trainer Misha Kaufmann verlässt den Verein in Richtung TVB Stuttgart. Er nimmt auch Jugendkoordinator Danijel Grgic, Simone Mengon und aktuell Linksaußen Ivan Snajder mit nach Schwaben. Der Kroate unterschrieb bis 2026. Sechs Jahre hatte Snajder beim ThSV Eisenach gespielt, feierte den Aufstieg 2013. Am Montag (19 Uhr im Liveticker) geht es nun gegen Angstgegner Lemgo, die letzten drei Duelle verloren die Thüringer.

Auch die Leipziger steigen wieder in die Bundesliga ein, wollen trotz personeller Probleme die Hinspiel-Niederlage gegen Hannover-Burgdorf wettmachen. Der Ausfall von Franz Semper schmerzt sehr, zumal die Sachsen mit Viggo Kristjansson ihren Topscorer in Richtung Erlangen ziehen lassen mussten. "Der Ausfall von Franz tut sehr weh. Er ist einer der besten Spieler, hat sich in die Nationalmannschaft gespielt", erklärte Cheftrainer Runar Sigtryggsson. Das Duell in Hannover werde durch Kleinigkeiten entschieden. "Da geht es um die Torhüterleistungen. Wir gehen es optimistisch an."