Mainz konnte in der ersten Halbzeit lediglich in der Anfangsphase mit dem Favoriten aus Thüringen mithalten (9./5:5). Dann forcierte der THC das Tempo und lag nach zwölf Minuten erstmals mit drei Toren vorn (8:5). Der Vorsprung wurde im Anschluss kurzzeitig auf acht Tore ausgebaut. Beim Stand von 18:11 für die Gäste ging es in Pause.