Der SC Magdeburg hat sich mit einem Auswärtssieg in die Handball-Sommerpause verabschiedet. Bei Frisch Auf Göppingen siegte der SCM am Sonntag (09.06.2019) 31:24 (18:12). Magdeburg beendet die Saison 2018/19 damit als Tabellendritter und startet damit in der kommenden Saison im EHF-Pokal.