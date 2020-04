Trotz der Coronakrise will die Handball-Bundesliga (HBL) ihre Saison beenden. Das Präsidium setzte nun eine Frist. "Wir fangen spätestens am 16. Mai wieder an", sagte Liga-Chef Frank Bohmann dem SID. Über den 30. Juni hinaus könne die Saison "auf keinen Fall" fortgesetzt werden. In einer Videokonferenz hatten zuvor Klubs und Ligaverband das Vorgehen in der Coronakrise diskutiert.

Am Donnerstag hatte die HBL bekannt gegeben, dass alle Klubs der 1. und 2. Bundesliga die Spielerlaubnis für die kommende Saison erhalten, teilweise aber mit der Auflage, den Personalaufwand zu begrenzen. Es sollte damit "ein positives, motivierendes und absolut notwendiges Zeichen" an die Klubs gesendet werden.

"Mit dieser Entscheidung, die unter dem Vorbehalt der jeweiligen sportlichen Qualifikation steht, will die Lizenzierungskommissionen ein positives, motivierendes und absolut notwendiges Zeichen an die Klubs senden", so der Verband: "Diese beweisen sich in schwierigen Zeiten täglich als Krisenmanager und unternehmen alles ihnen Mögliche, um der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen erfolgreich entgegenzutreten." Ausgenommen von der Teilnahme am Spielbetrieb in der nächsten Saison ist lediglich die HSG Krefeld, da der Zweitligist den Lizenzantrag nicht fristgemäß eingereicht hat.