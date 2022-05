Auch im zweiten Durchgang blieb das Spiel umkämpft, Magdeburg bleib aber weiter in Führung. Nach 45 Minuten waren es sogar vier Tore Vorsprung. Aber Erlangen blieb bissig und kämpfte sich wieder auf ein Tor heran (31:32/52.). In der Schlussminute wurde es dann noch einmal richtig spannend, als der SCM in Unterzahl agieren musste. Doch kurz vor der Schlusssirene traf Daniel Pettersson zum Endstand. Omar Ingi Magnusson war mit neun Toren bester Schütze auf seinen des Spitzenreiters. Bei Erlangen traf Johannes Sellin ebenfalls neunfach.