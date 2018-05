Wiegert: "Waren zu mutlos" Bildrechte: IMAGO

Wenige Tage nach dem enttäuschenden EHF-Cup-Final-Four in eigener Halle hatte der SCM von Beginn Probleme mit der offensiven Deckung der Erlangener. Der SCM lief fast ständig einem Rückstand hinterher und blieb vor der Pause nur durch Siebenmeter im Spiel. "Wir haben in der ersten Halbzeit neun Gegenstoßtore bekommen. Das ist eigentlich unser Spiel", ärgerte sich SCM-Coach Bennet Wiegert nach der Partie. "Wir sind dagegen überhaupt nicht ins Gegenspiel gekommen oder waren zu mutlos." Die Erlanger spielten mit einer offensiv agierenden 6:0-Deckung, was dem SCM gar nicht bekam. Phasenweise lagen die Gastgeber mit vier Treffern in Front (5:9/14.), allerdings ließ sich der SCM nie abschütteln und drehte die Partie kurz vor der Pause (14:13). Bis zur Sirene drehte Erlangen das Spiel jedoch wieder - und das sogar in Unterzahl.