In Hamburg ließ Magdeburg von Anfang an keinen Zweifel am Sieger aufkommen. Angeführt vom vor der Pause mit zehn Toren überragenden Rückraumakteur Omar Ingi Magnusson und einem starken Keeper Yannick Green führten die Gäste schon zur Pause mit 17:11. Nach dem Wechsel blieb der SCM obenauf und baute den Vorsprung sogar noch aus. Das Team von Bennet Wiegert feierte den siebten Pflichtsieg in Folge. Der Coach lobte bei "sky": "Wir hatten heute eine mental stabile Mannschaft. Das war mental anspruchsvoll. Dass Kiel zuvor gespielt hat, das hat schon etwas mit meiner Mannschaft gemacht, das habe ich den ganzen Tag im Hotel gemerkt. Insofern Chapeau."