Eine der Optionen zur Wiederaufnahme der Liga sei laut Bohmann, dass die Saison zunächst mit Geisterspielen beginnt. Allerdings, so erklärt der 55-Jährige, noch einmal den bereits bekannten Standpunkt der Liga: "Wir brauchen die Zuschauer." Da die Fans verschiedenen Berechnungen zufolge bis zu 50 Prozent der Einnahmen eines Vereins ausmachen, könnten "Geisterspiele nur in einem minimalen Rahmen stattfinden", wie Bohmann erklärt.

Daher sollen laut Bohmann noch im Herbst Zuschauer wieder in die Hallen dürfen. Zunächst ein paar, vielleicht mit einer Hallenauslastung von 30 Prozent. Bis zum Ende der Saison 2020/22021, in der die Bundesliga auf 20 Teams anwächst, rechnet Bohmann dann wieder mit vollen Hallen. "Als die Fußball-Bundesliga wieder begonnen hat, gab es viele Mahner und viele, die eine Katastrophe beschworen haben. Diese ist nicht eingetreten. So katastrophal waren die Folgen bislang nicht. Die Infektionsfälle gehen zurück. Wir müssen sagen: Lasst es uns ausprobieren".

Die Zuschauer müssten lauf Bohmann auch deswegen bald zurück in die Hallen, weil er sich vom Konjunkturpaket für den Sport wenig Hilfe erwartet. Die große Koalition aus CDU und SPD will zwar noch am Donnerstag verabschieden, dass auch Profivereine aus Sportarten wie Handball, Volleyball oder Eishockey vom 25-Millarden-Paket des Bundes als Überbrückungshilfen für corona-bedingte Umsatzausfälle profitieren können. Doch, so Bohmann: "Das wird nur ein Tropfen auf einen heißen Stein sein. Wir haben uns etwas anderes vorgestellt. So wie es jetzt ist, ist es keine Hilfe. Es geht um Betriebskostenzuschüsse von April bis Mitte August - da haben wir aber gar nicht gespielt. Den Nachweis können wir gar nicht führen."