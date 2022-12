Nach dem Wechsel ließen die Norddeutschen keinen wirklichen Zweifel am Sieger aufkommen. Nach 40 Minuten betrug der Vorsprung fünf Treffer. Zwickau verwarf einfach zu viel, unter anderem konnte man gleich vier Siebenmeter nicht nutzen. Und in der Defensive kamen die Gastgeberinnen immer wieder einen Schritt zu spät. Die 230 Zuschauer mussten sich schon relativ früh mit einer Niederlage anfreunden.

Zwickaus Trainer Norman Rentsch sagte: "Wir haben einen sehr starken Gegner gesehen. Wir durften den Gegner nicht unterschätzen, sie kämpften vergangene Saison lange um den Relegationsplatz. Es ist uns heute nicht gelungen, in einen Flow reinzukommen, wir haben nicht einmal geführt. Wir sind nach der EM-Pause bitterböse gelandet. Da müssen wir uns rausarbeiten und cooler agieren. Die Konzentration im Angriff und in der Abwehrarbeit muss besser werden." Vor dem Pokalaus hatte es im Derby in Halle eine 22:31-Packung gegeben. Weiter geht es in der Bundesliga am Mittwoch gegen Ex-Meister Borussia Dortmund.