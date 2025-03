Nach der katastrophalen Anfangsphase gegen Göttingen wollten es die Thüringerinnen gegen den Meister besser machen. Ein anfänglicher 1:3-Rückstand sollte das Müller-Team von diesem Ziel nicht abbringen. Denn den Gastgeberinnen gelang es dann sensationell Konter zu unterbinden und sich in der Rückwärtsbewegung zu ordnen. So übernahm der THC in der 14. Minute nach einem 4:0-Lauf erstmals die erste Zwei-Tore-Führung.