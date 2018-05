Partien gegen die HSG Wetzlar bedeuten immer Kampf bis zur letzten Minute. Das Hinspiel gewann der SC DHfK bei den Mittelhessen mit 23:22, und auch die Begegnung am Pfingstsonntag in Leipzig blieb bis zum Schluss eine enge Angelegenheit. Die Gäste gingen zwar durch den früheren Leipziger Philipp Pöter in Führung, doch dann dominierten die Hausherren. Beim 5:3 in der achten Minute hatte der Sportclub erstmals einen Zwei-Tore-Vorsprung herausgeworfen. Die HSG ließ sich allerdings nicht abschütteln und blieb auf Augenhöhe (8:8/17.). Dann zogen die Leipziger noch einmal die Zügel an und brachten einen 14:12-Vorsprung in die Pause.

Antritt von Lukas Binder. Bildrechte: IMAGO