Die Gastgeber fanden vor 3.108 Zuschauern nur mühsam ins Spiel und scheiterten in der Anfangsviertelstunde wiederholt am glänzend aufgelegten Mikael Appelgren. Der Torwart hatte entscheidenden Anteil an der zwischenzeitlichen 11:6-Führung der Löwen. Mit erhöhter Intensität in der Abwehr kämpften sich die Leipziger jedoch ins Spiel zurück und erzielten über ihre Außenspieler offensiv mehr Wirkung.