Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in ihrem ersten Bundesliga-Heimspiel in diesem Jahr einen Sieg in letzter Sekunde gefeiert. Vor der Saison-Rekordkulisse von 3.565 Zuschauern bezwang die Mannschaft von Trainer André Haber am Sonntagnachmittag die SG Flensburg-Handewitt dank eines Freiwurftreffers von Sime Ivic in allerletzter Sekunde mit 25:24 (13:12). Der kroatische Rückraumspieler war mit fünf Toren auch bester Werfer der Leipziger, die zum sechsten Mal hintereinander unbesiegt blieben.