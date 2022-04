Die Partie begann vor 2.723 Zuschauern mit viel Tempo, aber auch einigen Fehlern und Ungenauigkeiten in den Abschlüssen auf beiden Seiten. So wechselte die Führung in den ersten zehn Minuten viermal hin und her. André Haber sah sich bereits früh gezwungen eine Auszeit zu nehmen (9./4:6) und bremste damit den aufkommenden Schwung der Gäste etwas aus. Der SC DHfK erzielte drei Tore am Stück und konnte diese Führung im weiteren Verlauf Stück für Stück ausbauen.