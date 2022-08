In Magdeburg hatte Smits das Pech, auf der gleichen Position wie Superstar Omar Ingi Magnusson zu spielen. Der Rückraumrechte war in der vergangenen Saison mit 237 Toren zweitbester Werfer der Liga. Smits spielte weniger und kam in der Bundesliga nur auf 57 Tore. In der laufenden Saisonvorbereitung ist Smits einer der besten SCM-Scorer.