"Wir wollen im Oktober nicht nur erfolgreich sein, sondern auch gesund bleiben, dafür müssen wir jetzt die Grundlagen legen", erklärte Trainer Bennet Wiegert im MDR-Interview. Der SC Magdeburg ist als Dritter der abgebrochenen Saison auch im Europapokal dabei, hat also mehrfache Belastungen vor sich. Da es wegen des Saison-Abbruchs keine Absteiger, sondern nur Aufsteiger gibt, werden in der 1. Liga 20 statt wie bisher 18 Klubs antreten. Das hat zur Folge, dass insgesamt 38 (sonst 34) Bundesliga-Spieltage ausgespielt werden.

Die Grundlagen für die intensive Spielzeit sollen in der Vorbereitung gelegt werden. Logisch, dass auch Testspiele geplant sind, allerdings stehen die Gegner noch nicht fest. Wiegert macht aber den Fans Hoffnung, dass zumindest einige in die Halle dürfen. „Wir wollen keine geheimen Tests, sondern Zuschauer in der Halle. So können wir auch unser Hygienekonzept prüfen“, erklärt Wiegert.