Magdeburg stellte von Beginn an eine gute Abwehr, Melsungen musste jeden Wurf hart erarbeiten, scheiterte mehrfach am glänzend aufgelegten Jannick Green im Tor. So führte der SCM früh mit fünf Treffern (8:3/14.) und auch die folgende Auszeit der Gäste unterbrach den Spielfluss nicht. Folgerichtig führte der SCM zur Pause deutlich.