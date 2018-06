Vor 6.800 Zuschauer waren Michael Damgaard (acht Tore) beim SCM und Julius Kühn (12) bei den Gästen die besten Werfer. Magdeburg hatte in der ersten Hälfte Probleme mit den Melsungern. Insbesondere Kühn konnte in der Anfangsviertelstunde schalten und walten, wie er wollte. So liefen die Elbestädter einem Rückstand hinterher (6:9/13.). Trotz einer energischen Ansprache von Trainer Bennet Wiegert wurde nichts besser, Melsungen blieb am Drücker (7:12/18.).