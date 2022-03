Die Leipziger begannen vor 3.360 Zuschauern in der EWS Arena selbstbewusst und fanden in der Offensive schnell ihren Rhythmus, standen defensiv jedoch nicht so kompakt wie zuletzt beim 25:24-Erfolg gegen Flensburg. So entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein offener Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für Göppingen. Mit einem Zwei-Tore-Rückstand ging es für den SC DHfK in die Kabine.