Dank einer beeindruckenden Vorstellung haben die Handballer des SC DHfK Leipzig ihren höchsten Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison gefeiert. Die Mannschaft von Trainer André Haber gewann am Sonntagnachmittag beim HSV Hamburg vor 3.213 Zuschauern völlig ungefährdet mit 33:24 (19:12). Zum besten Werfer avancierte Sime Ivic mit acht Toren. Leipzig hat als Siebter nur noch einen Zähler Rückstand auf den Fünften Wetzlar. Erreichen die favorisierten Magdeburg und Kiel das Pokalfinale, würde Platz fünf zum Einzug in den Europapokal reichen.