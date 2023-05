Smits: "Wollten heute nur gewinnen"

"Wir haben nicht ganz den Rhythmus gefunden und die Zweikämpfe nicht gewonnen. Wir hatten das ganze Spiel Probleme damit. Auch unsere zweite Welle war heute nicht ganz scharf. Das Ziel war heute nur, das Spiel zu gewinnen", sagte Smits anschließend bei "Sky". Magdeburg kam gegen die harte Gästeabwehr nur schwer in die Partie, sodass Trainer Bennet Wiegert schon nach zwölf Minuten zur Auszeit griff: "Unser Problem ist, dass wir uns immer ins Zeitspiel drängen lassen, weil wir trantütig sind, den Ball nach vorn zu tragen". Nach einer Viertelstunde glich der SCM erstmals aus - zum 3:3! Der BHC verteidigte hart - und Fredrik Ladefoged ( 20. ) sah für ein Foul an Smits Rot. Magdeburg führte kurz mit zwei Treffern, ging in der torarmen Partie aber mit Rückstand in Pause. Acht eigene Treffer zur Pause bedeuteten Saison-Minusrekord. Kay Smits (2. v. li.) wirft eines seiner acht Treffer für den SC Magdeburg. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

SCM mit vier Toren hinten

Auch nach dem Wechsel fanden die Magdeburger kaum Lücken in der Gästeabwehr oder scheiterten am bärenstarken BHC-Torwart Christopher Rudeck. So baute der BHC seinen Vorsprung auf vier Tore aus, Magdeburg kam bis auf ein Tor zurück - und Arnor Thor Gunnarsson (37.) sah die nächste Rote Karte. Doch auch die erneute Schwächung brachte keinen Bruch ins Spiel der Gäste, die offensiv weiter konsequenter waren als der SCM.

Magdeburg bangt bis zuletzt um den Erfolg

Erst in der Schlussphase konnte der SCM die Partie drehen, musste aber in Unterzahl bis zuletzt um den Sieg zittern. Kay Smits machte in den letzten Sekunden alles klar. Gäste-Torwart Christopher Rudeck sagte: "Wir haben den SCM so gefordert wie in dieser Saison sonst nur der THW Kiel oder Mannheim im Pokal. Hier darfst Du nicht nur mit einem Tor vorne sein, sondern mit fünf oder sechs. Insgesamt fehlten uns nur das Spielglück und die Effektivität vorne." BHC-Schlussmann Christopher Rudeck brachte die SCM-Angreifer phasenweise zur Verzweiflung. Er hielt 42 Prozent der Würfe auf seinen Kasten. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Mittwoch: Champions League in Plock

Nun folgen für den SC Magdeburg entscheidende Wochen gegen schwierige Gegner: In der Bundesliga geht es gegen die Rhein-Neckar Löwen und Flensburg-Handewitt. Schon am Mittwoch tritt das Wiegert-Team im Viertelfinale der Champions League in Polen bei Wisla Plock an.