Niewiadomska hat in dieser Bundesliga-Saison in zehn Spielen 46 Treffer erzielt. "Ich fühle mich in Halle menschlich und sportlich sehr wohl", wird die Polin, die 2021 von der HSG Bensheim/Auerbach an die Saale gewechselt war, in der Mitteilung zitiert. "Ich freue mich, dass eine junge Spielerin wie Julia Niewiadomska sich in dieser Saison so gut entwickelt hat und sich mit dem Verein und der Region identifiziert", so Sportdirektor Jan-Henning Himborn.