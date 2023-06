Der ThSV Eisenach ist zurück in der Bundesliga. Dank eines 26:25 (11:14) beim HSC 2000 Coburg kehrt das Team aus der Wartburgstadt nach sieben Jahren zurück in die Handball Bundesliga. Durch den Sieg der Thüringer war das 32:29 (17:14) des Dessau-Roßlauer HV bei den Eulen Ludwigshafen nur noch Makulatur. Die Biber verbleiben nach einer starken Saison in der zweiten Bundesliga.