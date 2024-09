Von Beginn an entwickelte sich in der Wartburgstadt ein temporeiches, unterhaltsames Handballspiel, bei dem die Zuschauer auf ihre Kosten kamen. Das lag auch an den Eisenachern, die mutig verteidigten und die Füchse in der Anfangsphase zu einigen technischen Fehlern zwangen. In der Offensive lief der Ball beim ThSV derweil richtig gut: Nach sieben Minuten führten die Gastgeber mit 3:2, bis zum 7:7 (12.) blieb die Partie total ausgeglichen.