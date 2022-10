Die Handballerinnen des Thüringer HC gehen mit blütenweißer Weste in die WM-Pause. Bei Schlusslicht VfL Waiblingen setzte sich das Team von Trainer Herbert Müller mit 30:22 durch. Beste Werferinnen des THC waren Johanna Maria Stockschlader mit sieben und Annika Lott mit sechs Toren.

Die Rollen waren klar verteilt. Waiblingen verlor seine bisher vier Bundesliga-Spiele, scheiterte zudem im DHB-Pokal deutlich. Der Thüringer HC dagegen hat bisher alle Pflichtspiele für sich entscheiden können. Und so zog das Team von Trainer Herbert Müller auch nach leichten Startschwierigkeiten schnell auf 5:1 davon. Nach 17 Minuten stand es bereits 10:3, dann aber schlichen sich Unkonzentriertheiten ein. Viele technische Fehler gepaart mit leichtfertig vergebenen klaren Würfen. So kamen die Gastgeberinnen bis auf vier Tore heran. Nach einer Auszeit und einigen Wechseln fing sich der THC wieder und zog bis zur Pause auf 14:8 davon. Nach dem Wechsel schraubten die Gäste das Ergebnis weiter hoch, nach 43 Minuten stand es bereits 21:11. Dann wechselte Müller wieder durch, Waiblingen kämpfte sich zwischenzeitlich auf fünf Tore heran 17:22. Doch der klare Favorit ließ nichts anbrennen. Spielmacherin Sonja Frey feierte in Waiblingen ein besonderes Jubiläum. Der Wurf zum zwischenzeitlichen 17:9 war ihr 500. Treffer im THC-Trikot.